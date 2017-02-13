اقتربت ادارة النصر من تجديد عقد المهاجم حسن الراهب لمدة عامين مقابل خمسة ملايين ريال، وتشير المصادر الى أن التوقيع بشكل رسمي تأجل لاشتراط الإدارة على الراهب تأجيل استلام مبالغه المتاخرة التي تقدر بخمسة ملايين ريال، وتسعى للتوقيع رسميا مع اللاعب قبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من “دوري جميل”.
من جهة أخرى تنفس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الصعداء أمس الأحد بعد تجاوز محور الارتكاز ابراهيم غالب الإصابة التي ابعدته عن مباراة الوحدة في الجولة الماضية، فيما واصلت الإدارة ابعادها لاعب الوسط عوض خميس عن حسابات المدرب ، وشارك في التدريبات اللياقية أمس ولم يشارك في التدريب التكتيكي في بادرة تؤكد ابعاده عن الفريق بشكل نهائي بعد توقيعه للهلال يوم الخميس الماضي.
من جهة ثانية اقام لاعبو الفريق بعد نهاية التدريب احتفالية للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون بعد اكتمال جميع الطاقم أول من أمس.وفق “الرياض”.
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