علمت مصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد ترغب التكفل بجلب طاقم تحكيمي لإدارة مباراة الاتحاد والهلال المقرر موعدها يوم الخامس من شهر مارس القادم على إستاد الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين، في حال عدم تقدم إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن بطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الكلاسيكو المرتقبة، وستنتهي المهلة المحددة لجلب الطاقم الأجنبي يوم الأحد القادم، وستتضح الصورة كاملة خلال الأسبوع الحالي بعد تواصل إدارة الناديين حيال طلب طاقم التحكيم الأجنبي.وفق «عكاظ».
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