قالت سفارة المملكة في المغرب إنها باشرت خلال الـ6 أشهر الماضية، نحو 700 قضية ابتزاز تعرض لها مواطنون سعوديون.
وأكد رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة آلاء الصبان، أنه يومياً تأتي للسفارة قضايا متنوعة يتعرض لها مواطنون كالسرقة والابتزاز، لافتاً إلى أن الابتزاز يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من ناحية الصور.
وأوضح أن عدد المقيمين السعوديين بشكل رسمي في المغرب مع أسرهم يبلغ 571 أسرة، فيما يوجد نحو 30 طالباً وطالبة بالجامعات المغربية من أبناء السعوديين المقيمين، في حين لا يوجد طلبة بمرحلة الماجيستر والدكتوراه بحكم الأمر الذي صدر بإلغاء الدراسات العليا في الدول العربية.
وأشار إلى أنه كان يوجد 3 سجناء سعوديين في سجون المغرب وتم الإفراج عن شخصين وتبقى شخص واحد، مشددا على أن السفارة تمد يد العون والمساعدة لكافة المواطنين المقيمين بالمغرب عبر العديد من الآليات.وفق “أخبار 24”.
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