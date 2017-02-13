تنتهي اليوم “الإثنين”، الفترة المحددة من الجهات الرسمية لعملية البحث عن المعلم أحمد مساعد الشريف، الذي فقد في بحر الشعبية أثناء قيامة برحلة مع طلابه، والمقدرة بـ21 يوما.
وأكد المتحدث باسم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة الرائد فارس مسفر المالكي، أنه منذ تلقي بلاغ عن فقد المعلم مساء الإثنين 25 ربيع الأول، تم إعلان حالة الاستنفار، حيث شاركت جميع الفرق عبر الحوامات البحرية والطائرات وعمل مسح للمنطقة، موضحاً أن وضع المواطن المفقود سيتضح اليوم.
من جانبها، طالبت أسرة المعلم المفقود بمواصلة عمليات البحث، متمسكة ببصيص أمل في إيجاده.
وقال خالد الشريف ابن عم المفقود وفقا لـ”عكاظ”: “كنا نتمنى أن يكون هناك توسيع لعمليات البحث ونتمنى تمديد المدة رغم إيماننا بالقضاء والقدر، ما زلنا متمسكين بالأمل في العثور عليه بأي طريقة”.
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