وجه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، انتقاداً للبعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج، ووصف دبلوماسييها بمحدودي الكفاءة.
وقال المعلمي، خلال الاجتماع العام لرؤساء البعثات في الخارج أمس “الأحد”، إن مستوى الكفاءة الفردية لدى الدبلوماسي السعودي على مختلف المستويات ما زال محدوداً، وأنه من غير المقبول ألا يكون لدينا زخم في القدرات الدبلوماسية الفاعلة.
وأشار إلى أن نتائج الانتخابات، التي خاضتها المملكة أظهرت تراجع عدد من الدول الأوروبية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية عن تأييد المملكة، فضلا عن تقاعس بعض الدول الإسلامية عن التصويت مع المملكة في بعض القرارات الأممية.
وأوضح أن المملكة حققت نصراً كاسحاً في الحالتين السابقتين، لكنه طالب باستخلاص العبر من نتائج هذه المناسبات بما يساعد في تحقيق النتائج التي تعكس ثقل المملكة.
ودعا إلى تنفيذ حملة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة لدى الجميع خلال السنوات الخمس المقبلة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب.وفق “أخبار 24”.
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