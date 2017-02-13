عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس “الأحد”، أولى جلسات محاكمة طبيب يعمل معيدا في كلية للطب بإحدى الجامعات السعودية، لتورطه في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وشهدت الجلسة تقديم هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة الاتهام ضد المدعى عليه، التي شملت تأييد المعيد للتنظيمات الإرهابية المشاركة في القتال، والسفر إلى سوريا لدعمهم وتطبيب جرحاهم، ولقائه أثناء وجوده فيها ببعض رموز وقادة ومنظري التنظيمات الإرهابية.
كما تضمنت لائحة الاتهام إنشاء حساب في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بهدف تسهيل سفر الراغبين في القتال ضمن التنظيمات الإرهابية، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازة سلاح رشاش “كلاشنكوف” أثناء وجوده في سوريا والقيام ببيعه هناك عندما قرر الرجوع للمملكة.
وطالب المدعي العام، بتوقيع عقوبة تعزيرية على الطبيب ومصادرة أمواله ومنعه من السفر، فيما طالب دفاع المدعى عليه بمهلة للجلسة القادمة لتقديم الدفوع.وفق “أخبار 24”.
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