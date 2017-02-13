نفذت وزارة الداخلية اليوم “الإثنين” في محافظة بيشة بمنطقة عسير، حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه.
وقالت الوزارة إن المواطن محمد بن مناحي بن ذيب الأكلبي أقدم على قتل محمد بن سعد بن ذيب الأكلبي، بإطلاق النار عليه وإصابته بعدة إصابات أدت إلى وفاته، إثر خلاف بينهما.
وأبانت أن قوات الأمن ألقت القبض على الجاني، وتم توجيه تهمة القتل إليه بعد التحقيق معه، ثم أُحيل إلى المحكمة العامة، التي أصدرت بحقه صكّاً يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأضافت في بيان لها أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة بيشة.وفق “أخبار 24”.
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