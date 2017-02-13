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وقع قبل ظهر اليوم الاثنين بمبنى كلية هندسة الحاسب للبنات بـ #جامعة_الأمير_سطام الواقع في حي مشرف بمدينة السيح التماس كهربائي.
وتم إخلاء جميع الطالبات من المبنى .
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج