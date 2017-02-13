فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غرامة مالية على المنشآت التي تشغل عمالتها في الأجواء المناخية الصعبة قدرها 3 آلاف ريال عن كل عامل.
وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل وفقا لـ”مكة”، أن تشغيل العمالة في الأجواء المناخية الصعبة دون أخذ الاحتياطات المناسبة يعد مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.
وأضاف أن المقصود بالاحتياطات اللازمة هي كل ما يحمي العامل من الظروف المناخية السيئة، إضافة لتوفير شروط العمل المناسبة التي توفر سلامته.
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