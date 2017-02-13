توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين”، أن يستمر تواجد السحب على مناطق الرياض والشرقية تشمل الأجزاء الجنوبية منها كذلك على مرتفعات عسير والباحة وجازان ونجران ومكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أنه يتخلل ذلك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.وفق “أخبار 24”.
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