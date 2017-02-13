أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن أدوية وأطعمة وسوائل وكريمات مغشوشة تدخل المملكة بشكل يومي ويتم تداولها في الأسواق، لافتاً إلى أن معظم حالات ضبط المنتجات المغشوشة تنتج عن شكاوى المواطنين.
ووصف القصبي خلال حديثه في مقعد التجار بغرفة تجارة وصناعة جدة (الخميس) الماضي، حجم البضائع المغشوشة التي تدخل المملكة بـ”المخيف وغير الطبيعي”، قائلاً: “لم أعرف حجم البضائع المغشوشة إلا عندما عُينت وزيراً، إذ توجد حالات غش في داخل السعودية وقادمة إليها من الخارج بكل المنتجات”.
وأوضح وزير التجارة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الوزارة تتبع عدة طرق لمواجهة هذه الأزمة، من بينها إشراك المواطن في مكافحة الغش، مع رصد مكافآت آنية للمبلغين عن تلك الحالات، إضافة إلى توعية المستهلكين واستخدام تقنية “باركود” لمعرفة جودة السلع.
ولفت إلى أن الوزارة تضع حالياً خطة لمنح فروعها تقديم كل الخدمات المنوطة بها، بهدف الوصول للمرتبة 15 عالمياً، وزيادة الاستثمار الأجنبي من 3.8% إلى 5.8%، ورفع نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي من 20% إلى 35%.
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