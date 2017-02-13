نوهت الإدارة العامة للمرور عن خدمة تقدمها عبر بوابة “أبشر”، تتيح إضافة مستخدم فعلي للمركبة، بحيث ترد المخالفات والتعاميم على سجله مباشرة وليس على سجل مالك المركبة، وذلك رداً على عدد من الشكاوى الواردة حول ارتكاب أشخاص مخالفات تضاف لسجلات غيرهم.
وأوضح الحساب الرسمي لـ “المرور السعودي” على موقع “تويتر”، أنه بإمكان مالك السيارة تحديد شخص مخول بقيادة المركبة داخل المملكة، على أن يكون المسؤول الحقيقي عنها، في حال ارتكب قضايا جنائية أو مخالفات أو حوادث مرورية لا علاقة للمالك بها.
وأشار الحساب إلى أنه من منطلق الحرص على خصوصية وموثوقية الإجراءات، فإن إتمام عملية التسجيل تتطلب إرسال طلب إلكتروني للشخص المراد تسجيله على المركبة، ثم انتظار موافقته.
وبيّن أن شروط الاستفادة من الخدمة تتمثل في أن يكون مالك المركبة والمستفيد يملكان حساباً نشطاً على بوابة “أبشر”، وأن تتوفر رخصة القيادة لدى المستفيد، وألا يكون ثمة ملاحظات على سجل المالك والمركبة والمستفيد.وفق “أخبار 24”.
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