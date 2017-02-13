أظهر مقطع فيديو قيام شاب بإشعال سيجارة والتدخين في صالة مطار الملك خالد بالرياض، مخالفاً أنظمة المطار التي تمنع التدخين داخل الصالات، ولم يستجب لاعتراضات المسافرين الذين طالبوه باحترام الأنظمة.
وبيّن الفيديو الشاب وهو يقف في إحدى زوايا المطار ويدخن سيجارته، ويتحدث معه شخص يرجح أنه موظف بالمطار؛ حيث بدا أن الشخص حاول إثناءه عن فعلته إلا أن الشاب لم يستجب.
وأوضح شاهد عيان وفقاً لـ”المسار”، أن الشاب كان يقف بالقرب من أماكن انتظار العفش وأشعل سيجارته، ووقعت مشادة بينه وبين أحد المسافرين لم تظهر في الفيديو المتداول، لكنه لم يبال وتوجه لزاوية أخرى إلى أن انتهى، مشيراً إلى أن موظفي المطار شاهدوا الواقعة ولم يتخذوا أي إجراء، منتقداً ضعف تطبيق الأنظمة في المطار.
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