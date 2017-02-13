قررت بلدية ظهران الجنوب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الإبل السائبة المنتشرة بطرق المحافظة، على أن يكون عرضها للبيع في مزاد علني هي آخر الحلول المتخذة من جانبها.
وبيّن رئيس البلدية سعيد آل دلهام وفقاً لـ”الوطن”، أن البلدية ستقوم بتطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة خلال الفترة المقبلة، سواءً بتوجيه إنذارات أو توقيع عقوبات عليهم وانتهاءً بعرض تلك الإبل للبيع في مزاد علني.
بدورهم أبدى عدد من المواطنين تعجبهم من تأخر تطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة؛ كونها تشكل خطراًعلى الطرق السريعة، مطالبين بإغلاق أحواش الإبل الموجودة وسط الأحياء وتوقيع عقوبات على أصحابها.
وأبدى المواطنون استياءهم من ازدياد ظاهرة التفاخر بالإبل وتحولها لمشكلة تؤرق السكان؛ حيث امتد ضررها إلى دخولها مباني الدوائر الحكومية كما حدث في مستشفى ظهران الجنوب بشكل يخل بالذوق العام.
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