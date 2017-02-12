أطاحت شرطة منطقة الرياض بمصريَين اثنين في العقد الرابع من العمر، لتورطهما في جريمة بيع شرائح اتصالات مخالفة وشحنها بهويات مزورة وبيع بطاقات شحن دولية.
وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة، أن قوات الضبط الميداني تمكنت من ضبط الشخصين بعد كمين محكم لهما فور توفر معلومات عن جريمتهما.
وأشار إلى أنه بتفتيش الشقة التي يقيمان بها تم العثور على عدد أكثر من 18 ألف شريحة اتصال لعدد من الشركات المشغلة في المملكة و50 جهازاً لفحص الشرائح، و50 جهاز هاتف محمول تستخدم للاستعلام عن الرصيد وسحبه.
وأضاف أنه تم العثور أيضاً على ستة أجهزة لقراءة البصمة و”مكينة” شحن رصيد وعدد خمسة أختام لمؤسسات وأربعة دفاتر شيكات وجهاز كمبيوتر محمول وخمسة جوازات سفر مصرية ومبلغ مالي يقدر بـ 23.9 ألف ريال سعودي ومكينة لعد النقود.وفق “أخبار 24”.
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