أفاد مسؤولون في نظام البصمة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية أنه تم تسجيل 47 مليون بصمة لمواطنين ومقيمين وزوار ومتسللين ومرحلين وحجاج، جُمعت من خلال قاعدة البيانات للبصمات المدنية لدى وكالة الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات.
وأبان مركز المعلومات الوطني أن نظام البصمة كشف 3.8 مليون محاولة انتحال شخصية، تطلبت 235 ألف حالة منها التحقق البصري من قبل الأدلة الجنائية.
ومن أبرز تلك المحاولات: كشف متسلل يمني حاول الدخول أكثر من 14 مرة عن طريق الحدود، وأمريكي دخل المملكة بطريقة نظامية ثم حاول استصدار بطاقة هوية وطنية مدعياً أنه مواطن سعودي، كما أُلقي القبض على سعودي حاول إيهام الجهات الأمنية في الحد الجنوبي بأنه متسلل يمني ويرغب في العودة إلى بلاده هرباً من الملاحقة الجنائية ليتبين أنه مواطن ومطلوب في قضية جنائية.
وأبانت المصادر أن هناك 38 ألف بصمة أخذت من مسرح الجريمة، وبصمات جنائية أخرى من المجرمين المعروفين بعد القبض عليهم.وفق “أخبار 24”.
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