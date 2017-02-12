طالبت القنصلية السعودية بالقاهرة اليوم (الأحد) جميع المواطنين السعوديين المغادرين للأراضي المصرية بالالتزام بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ.
ونشرت سفارة المملكة في القاهرة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عدة إرشادات من القنصلية للمواطنين السعوديين، ومنها أنه يجب على الجميع الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل.
وتابعت: “يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية”.
تأتي هذه الإرشادات من قبل القنصلية بعد بضعة أيام من واقعة احتجاز 4 مواطنات سعوديات في مطار القاهرة، إثر مشادة مع شرطية مصرية مسؤولة عن التفتيش، قبل أن يتم تدخل السفارة وإنهاء المشكلة بالصلح بين جميع الأطراف.وفق “أخبار 24”.
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