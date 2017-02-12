أقامت شعبة الدراسات الإسلامية يوم الإربعاء الموافق : 11 / 5 / 1438 هـ في الالبتدائية الثاني لتحفيظ القرآن الكريم ورشة بعنوان ” الطرق الجوهرية في تعليم كتاب ربّ البريَّة ” ، من إعداد و تنفيذ معلمة القرآن الكريم بالمتوسطة الثانية عشر الأستاذة : جواهر آل سليمان بدأت المعلمة المبدعة ورشتها بكلمة ضافية مؤثرة عن فضل تعليم القرآن الكريم ، و تعرضت لأهداف إقامة تلك الورشة ، ثم طرحت المعلمة عدة أوراق عمل تناولت محاور الورشة ، شارك في المناقشة و الإثراء و من ثمّ إخراج التوصيات مجموعة كبيرة من معلمات التخصص ، و مشرفتي الدراسات الإسلامية : أ / عفاف العتيبي و أ / شيخة البعيجان ، وفي ختام الورشة قدمت قائدة المدرسة أ, هياء العثمان درعاً للمعلمة وشكرتها على جهودها .
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ورشة ” الطرق الجوهرية لتعليم كتاب رب البرية ” لمعلمات العلوم الشرعية
ورشة ” الطرق الجوهرية لتعليم كتاب رب البرية ” لمعلمات العلوم الشرعية
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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