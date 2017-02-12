في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/ ٥ تم عقد (المجلس العلمي ) الثاني لهذاالعام ١٤٣٨ والذي يعتبر الآن في دورته الرابعة وقد كان عنوانه ( قطف الثمار ووقفه وفاء ) من قبل مشرفات شعبة العلوم وعضوات المجلس بقسم الاشراف التربوي وتم مناقشة خمسة محاور مع عضوات المجلس وهي كالتالي : ( مفهوم المجلس العلمي وعرض اهم انجازاته – عرض الخطة التشغلية – مهام الفريق المساند وتشكيلة – جلسة تعاونية بأهم المشكلات التي تعيق التعليم والتعلم – الاساليب الاشرافية وكيفية قياس الأثر ) وفي نهاية اللقاء تم رصد التوصيات والتي تم طرحها من عضوات المجلس ومن ضيفات المجلس وهن كوكبة من معلمات العلوم بجميع تخصصاتهن ، وتم ختم المجلس العلمي بوقفه وفاء مملوءة بعبارات الشكر والتقدير لأخوات لنا قدمن ولازلن يتفانين في العطاء بارك الله في جهودهن وسدد على الخير خطاهن دوماً وقد مان التكريم برعاية وحضور رئيسة الاشراف التربوي أ. شادية القحطاني فجزها الله خير الجزاء والمكرمات هنّ كالتالي : أ. فاطمة السعيس مشرفة متقاعدة و أ.نورة الجديعي معلمة متقاعدة و أ. هدى الرشيدي رئيسة قسم الموهوبات و أ.هيا المطرفي مشرفة موهوبات و أ.نورة الدباس مشرفة موهوبات ، ختاماً كل الشكر والتقدير للقائدة المبدعة أ. منى القريعان وجميع كادرها الفني والاداري على مابذلنه من جهد في تهيئة جميع الظروف التي ساهمت في نجاح اللقاء .
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المجلس العلمي الثاني في دورته الرابعة
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