بحضور مدير شؤون المعلمين والمعلمات الأستاذ ناصر غزواني ومدير خدمات الطلاب أ. محمد العنزي ومدير قسم التخطيط المدرسي أ. عبدالله البعيجان ومشرف الاختبارات والقبول أ.خالد الدريهم ومشرف التخطيط المدرسي أ.محمد الوبران في مكتب المساعد للشؤون المدرسية د .صالح الدويلة وكان الاجتماع حول الكثافة الطلابية في الفصول وأسبابها والمقترحات لحلها.
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تواصل الاجتماع بخصوص الكثافة الطلابية في الفصول
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