دشّنت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. شريفة بنت شعلان القرني اليوم الأحد الموافق 1438/5/15هـ في مقر مبنى الشؤون التعليمية برنامج تحدي القراءة العربي بتعليم الخرج . بحضور مديرة الإشراف التربوي الأستاذة شادية القحطاني ومشرفة أمانة التعليم أ. نوره الحربي وعضوات لجنة تحدي القراءة العربي ا. نوال الراضي ،ا. فاطمه العثمان ،ا. مريم العميري ،ا. نجلاء العتيبي ،ا. حنان الهوس ،ا. هيفاء المشعوف ،ا. رقية الزغيبي ،ا. فوزيه العنزي ،ا. نوره الغانم وا. فريدة المطيري .
ومن خلال تدشين البرنامج تم التعريف بمشروع تحدي القراءة العربي الذي هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي . ويأتي هذا التدشين للتعريف بالبرنامج وتسليط الضوء على الجهود التي قامت بها اللجنة منذ انطلاقة تحدي القراءة العربي في تعليم الخرج بدءاً بالإعلان عن البرنامج وتحفيز المدارس على المشاركة للوصول إلى الهدف من المشروع وهو غرس حب القراءة لدى النشء من خلال اتباع وسائل التحفيز التي تراها منسقة المشروع في المدرسة مناسبة للطالبات .
وتحدثت منسقة البرنامج أ. مريم العميري بشرح تفصيلي عن برنامج تحدي القراءة العربي وآلية المسابقة للحاضرات . ونظّمت اللجنة ركن لمدة أسبوع في مقر المبنى للتعريف بالبرنامج ضم عددُُ من النشرات والمطويات والكتيبات التي تحث على القراءة ونشر ثقافة البرنامج لدى منسوبات أقسام الإدارة .
وأعربت مساعدة مدير التعليم عن شكرها وامتنانها للجنة تحدي القراءة العربي على جهودهم الملموسة لنشر ثقافة البرنامج في أقسام الإدارة وعلى جهودهم طيلة الفترة الماضية لتحفيز المدارس على المشاركة. وماهذا التدشين إلا دليل على المثابرة والعمل لجعل تعليم الخرج يحقق شعار ( لنقرأ معاً ) ..
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