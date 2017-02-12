نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الخرج في العثور عن مسن يبلغ من العمر 70 عامًا جنوب المحافظة بعد أن علقت مركبته في الرمال.
وكان بلاغ ورد للبحث الجنائي بالخرج عن فقدان شخص في العقد السابع من العمر تائهًا جنوب المحافظة وانتقل فرق البحث الجنائي وتم العثور عليه وهو في حالة سيئة بعد ارتفاع الضغط وانخفاض السكر وكانت مركبته عالقة في الرمال .
وعلى الفور قام فرق البحث بإعطائه الإسعافات الأولية وبعد تحسن حالته تم تسليمه إلى أبنائه .
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