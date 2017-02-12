سيكون نادي الهلال مضطرا إلى دفع 26 مليون ريال لنظيره الظفرة الإماراتي، حال أراد الاحتفاظ بالمهاجم السوري عمر خريبين وتوقيع عقد احترافي جديد بعد أن برز معه بشكل لافت إثر مشاركته معه على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.
وقال لـ “الاقتصادية” أحمد عمران نائب رئيس نادي الظفرة “نحن بصدد البحث عن بديل لخريبين، تحت أنظارنا أربعة مهاجمين منهم سوريان، عراقي ومصري، ولا تزال اللجنة الفنية تدرس إمكانية التقدم بعروض لهم، جميع خياراتنا الأجنبية في خط الهجوم، فالثنائي المغربي عادل خرماش وعصام العدوة سيستمران معنا الموسم المقبل، نحن نبحث عن بديلين لخربين والسنغالي ديوب المنتقل للأهلي الإماراتي”.
وزاد “الهلال أوفى لنا بكامل مبلغ الإعارة دفعة واحدة وبشكل فوري وسريع، الذي وصلت قيمته إلى مليون دولار، خريبين الآن معار إلى النادي السعودي، ومع نهاية الموسم الحالي سندرس الأمر، ونراعي مصلحة اللاعب والنادي معا إلى أين ستذهب، وبعد ذلك سنقرر، بيد أن المؤكد أن التفاوض بخصوص شراء المتبقي من العقد سابق لأوانه”.
واختتم “الشرط الجزائي لعقد خريبين معنا يصل إلى أكثر من سبعة ملايين دولار “26 مليون ريال”، وهو ما تم تعديله الصيف الماضي، الكثير من الأندية كانت ترغب في التعاقد معه حتى اليوم وبعروض رسمية، حتى من داخل السعودية، فضلا عن الوحدة والعين، كانت لهما الرغبة في التعاقد معه، بيد أنه فضّل عليهما الهلال، إلى جانب جدية الأخير وسرعته في إكمال العملية”.
ووصلت إدارة الهلال والمدرب الأرجنتيني رامون دياز لقناعة بأن استمرار خريبين في هذا المستوى، فإنه سيحتفظ بموقعه الموسم المقبل، بعد مشاركته في ثلاث مباريات منها واحدة كلاعب بديل، إذ نجح في تسجيل هدفين خلال 225 دقيقة ساعد بهما فريقه على الاستمرار في صدارة دوري جميل للمحترفين، حيث شارك أساسيا في مباراتي الاتفاق 0/1، والقادسية 1/1، والفيصلي 0/2 كـ “لاعب بديل”.
ميدانيا، شهدت تدريبات الفريق الأزرق أمس عودة المدافع عبدالله الحافظ إلى المشاركة مع المجموعة بعد أن تغيب عن قائمة المباراة بسبب إصابته في الكتف، إلا أنه أصبح جاهزا للمشاركة أمام الخليج في الجولة الـ 19.
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