أكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد عطيف لـ«الشرق الأوسط» صدور قرار قضائي يوم الأربعاء الماضي بإيقاف رئيس الشباب عبد الله القريني، على خلفية قضية اللاعب، وفتح حساب آخر للنادي رغم قرار إيقاف خدمات وحسابات النادي.
من جانبه، نفى عبد الله القريني رئيس الشباب هذه الأخبار قائلا: «لم يصلني شيء بهذا الخصوص»، مبيًنا أنه يسمع الأخبار المتداولة لكنه شخصًيا لم يصله شيء، موض ًحا لـ«الشرق الأوسط» أنه يمثل نفسه ولا يمثل نادي الشباب، أي أن الأمر سيكون على النادي وليس عليه شخصًيا.
وكان أحمد عطيف قد قدم شكوى إلى المحكمة المتمّثلة في دوائر التنفيذ بمدينة الرياض على نادي الشباب، بسبب عدم وجود رصيد للشيكات المستحقة الدفع من حقوق عقده، والذي جدده في مطلع موسم 2014 2015 إبان رئاسة الأمير خالد بن سعد لنادي الشباب، وقررت المحكمة لاحًقا إيقاف خدمات نادي الشباب البنكية، ومنع رئيس النادي الحالي عبد الله القريني من السفر.
وعن قضية اللاعب هتان باهبري، شدد القريني على عدم علمه بتقديم وكيل أعمال اللاعب خطابات إلى لجنة الاحتراف لفسخ عقد اللاعب، وقال: «لا أعلم إذا كان قد قدم للجنة الاحتراف خطابات أو لا، وفي هذه الفترة لا يوجد شيء»، وكان وكيل أعمال اللاعب جراح الظفيري قد قال في أحاديث تلفزيونية إنه قدم إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم خطابين بسبب تأخر مستحقات اللاعب، وفي حال تقديم الخطاب الثالث يتم فسخ العقد تلقائيا.
ويعاني الفريق الشبابي من تأخر مستحقات لاعبيه، وأدى هذا إلى رحيل اللاعب البرازيلي هيبرتي فرنانديز في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى صعيد آخر، أشار عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات خالد المقرن، إلى أن الشباب ممنوع من تسجيل الثلاثي فهد غازي ومحمد القرني وخالد كعبي المنضمين حديًثا للفريق الشبابي كهواة، وقال المقرن لـ«الشرق الأوسط»، إن الشباب ممنوع من التسجيل ولن يكون أمامه إلا فترة التسجيل الصيفية المقبلة، مبيًنا أن النادي أبلغ بهذا القرار.
وكان الفيفا قد أصدر قرارا يقضي بمنع الشباب من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية، على خلفية قضية اللاعب الأردني طارق خطاب، وتأخر تسلم مستحقاته، وطلب الفيفا من الاتحاد السعودي تنفيذ القرار خلال هذه الفترة.
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