تلقى والد الحارس الأهلاوي الشاب أحمد الرحيلي اتصالات من أطراف هلالية تستفسر عن مطالب اللاعب المالية والعروض المقدمة من ناديه إلى جانب عروض من أندية منافسة أبدت اهتمامات خجولة بالتوقيع مع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة. وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن مسيري القرار في البيت الأهلاوي متمسكون بالعرض المقدم للاعب مسبقا، مستبعدة تماما أن تسهم التطورات المتوقعة في سير المفاوضات في غضون الأسابيع القادمة حدوث أي زيادة في العرض من الجانب الأهلاوي.
وعلى صعيد الفريق الكروي الأول، التحق اليوناني فيتفا بالبعثة في المنطقة الشرقية تحضيرا للمشاركة في لقاء القادسية القادم ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما دخل المصري محمد عبدالشافي في البرنامج التأهيلي المعد من الجهاز الطبي على فترتين صباحية ومسائية في جهود حثيثه لتجهيزه لمواجهة النصر ضمن دوري جميل.
وفي السياق ذاته، أصر رئيس النادي أحمد المرزوقي على مرافقة البعثة وأجرى عددا من الاجتماعات مع المشرف على الفريق وجدي الطويل والمدرب السويسري جروس وإداري الفريق محمد شلية، ناقشوا من خلاله أسباب خسارة الفريق القاسية وسبل معالجتها في اللقاء المصيري المهم يوم الإثنين القادم.
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