علمت مصادر أن تفاصيل عقد مدرب النصر الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون تنص على استلامه مبلغ 100 ألف دولار شهريا حتى نهاية الموسم الجاري، يشمل مرتبات مساعديه الفرنسي فينيسان تكسييه ومدرب الحراس المغربي عبدالغني فهمي، بينما سيتم منح مترجم وادي دجلة السابق المصري أحمد حافظ خمسة آلاف دولار شهريا.
وتؤكد المصادر أن إدارة النصر يحق لها تمديد عقود الجهاز الفني كاملا في موعد اقصاه الـ30 من شهر يناير المقبل، وفي حال عدم مخاطبته خطيا قبل شهر مارس فيحق لباتريس التوقيع لاي ناد آخر.
وتشير “الرياض” إلى أن عقد الجهاز الفني الموسم المقبل سيبلغ مليونا و800 الف دولار.
ووقعت الادارة “الصفراء” مع كارتيرون قبل اسبوعين بعد استقالة الكرواتي زوران ماميتش عقب الخسارة من القادسية 2-3 ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من “دوري جميل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج