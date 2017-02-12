طالب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإبعاد المشرف على المنتخب طارق كيال عن الجلوس في دكة البدلاء، والبقاء في المكان المخصص له بالمنصة أثناء المباريات الرسمية والودية، خاصة التي تجري ضمن الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.
وأوضحت لـ «مكة» مصادر في اتحاد الكرة أن مارفيك أرجع طلبه إلى سعيه للتركيز في المرحلة المقبلة التي لا تحتمل التفريط.
وكان رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت عقد في الأسبوع الماضي اجتماعا بالجهازين الفني والإداري للمنتخب، للوقوف على آخر الاستعدادات للجولتين المقبلتين اللتين تنتظران الأخضر في مارس المقبل أمام منتخبي تايلاند والعراق، وكذلك الوقوف على احتياجات الأخضر في الفترة الحالية، فيما أبانت مصادر أن مارفيك استغل اجتماعا انفراديا بعزت لعرض إشكالية الجهاز الفني مع كيال.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد تعاقد في يونيو الماضي مع طارق كيال ليكون مشرفا على المنتخب الأول.
حجج مارفيك لإبعاد كيال
تدخلات كيال في عمل الجهاز الفني أثناء المباريات
كثرة توجيهه اللاعبين
الصراخ على اللاعبين مما يفقدهم تركيزهم
أن يتفرغ كيال إلى عمله الإداري فقط
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