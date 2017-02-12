يقف حكم المحكمة الجزائية بالعاصمة الرياض المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة بإلزام نادي النصر سداد مبلغ (5) ملايين ريال الى لاعب الفريق الكروي الاول حسن الراهب بشيكات مقدمة من النادي دون رصيد، تمثل مستحقاته المتأخرة، دون إكمال اجراءات تجديد عقده لمدة سنتين مع النادي مقابل (1.400000) ريال (مليون وأربعمئة الف ريال)، بعد اتفاقه مع رئيس النادي امس الأول، اثر اجتماع ثنائي بين الطرفين عقب نهاية مباراة الفريق امام الوحدة.
وكانت إدارة النصر قد أقرت للاعب بالمبالغ المتأخرة عليها، الا انها طلبت تقسيط المبلغ على دفعات لعجز خزينة النادي عن القدرة على دفع المبلغ دفعة و احدة، إلا أن اللاعب حسن الراهب على حسب ذات المصادر رفض، خشية ضياع حقه القانوني في المطالبة بقيمة الشيكات في حال قبوله تسديدها على دفعات. وامهل ادارة نادي النصر اسبوعين لتوفير المبلغ او الرحيل، والتوقيع لناد آخر مع الاحتفاظ بحقه القانوني في الشيكات دون رصيد لمتأخراته.وفق “النادى”.
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