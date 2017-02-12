أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أنها استدعت نحو 7437 جهاز “نوت بوك توشيبا Toshiba Notebook”، لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الجهاز، ما قد يؤدي لنشوب حريق.
ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أصحاب الأجهزة المذكورة للتأكد من الرقم المتسلل للبطارية عبر الرابط التالي batterycheck.toshiba.com، وفي حال كانت البطارية مشمولة بالاستدعاء يجب إخراجها وتشغيل الجهاز بالقابس الكهربائي فقط، ومراجعة الوكيل المورد “الشركة العربية لتجهيزات المكاتب” لاستبدال البطارية مجاناً.وفق “أخبار 24”.
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