نفت “الخطوط السعودية” وجود أي تغيير على الوجبات المقدمة على عدد من رحلاتها الدولية.
وأكد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أن ما أشيع حول إجراء الشركة تغييراً على الوجبات المقدمة على رحلاتها بين المملكة والوجهات الأوروبية (فرانكفورت، ميونخ، لندن، مانشستر، مدريد، باريس، جنيف وميلانو)، غير صحيح.
وقال وفقا لـ”عكاظ”، إن الوجبات التي تقدمها الشركة تعد من أفضل الوجبات، وهي ميزة تنافسية نسعى للحفاظ عليها ونمزج فيها بين الذوق المحلي والمعايير الدولية.
وأوضح أن شركة الخطوط السعودية للتموين تطبق معايير عالية الجودة ولا تقتصر خدماتها على “السعودية” بل تشمل أكثر من 50 شركة طيران إقليمية وعالمية.
وكانت إحدى الصحف المحلية قد أكدت إصدار “الخطوط السعودية” تعميماً يتضمن وقف وتقليص الوجبات المقدمة على عددٍ من الرحلات الدولية، ويشمل هذا الوقف والتقليص ركاب الدرجة السياحية وطاقم قيادة الطائرة.
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