أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها لا تعتزم افتتاح مقار ومكاتب لها في مناطق المملكة المختلفة، وأن آلية عملها ستكون من خلال ممثلين لها في المناطق، لاستقبال طلبات الفعاليات والأنشطة الترفيهية ورفعها للهيئة لإجازتها والموافقة عليها.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الحياة”، أن قرار الهيئة العامة للترفيه بعدم إنشاء مقار لها بالمناطق المختلفة جاء بهدف تقليل مصروفات إنشاء مكاتب وأجور موظفين.
وكانت “الهيئة” قد ناقشت خلال اجتماع لها عقدته مؤخراً في الرياض آلية عملها الجديدة، واستمعت فيه لعديد من المقترحات والآراء، وطلبت من ممثليها بالمناطق المختلفة مدها بروزنامة فعاليات العام الحالي لنشرها، مبينة أنها تدرس إنشاء صناديق استثمارية لدعم أنشطتها الترفيهية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد ذكرت عبر حسابها على “تويتر” أنها أطلقت خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين 14 فعالية مختلفة بعدد من مناطق المملكة شهدت حضور نحو 143 ألف شخص.
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