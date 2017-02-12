كشف الدكتور أنمار ناصر عميد كلية الطب بجامعة أم القرى، سر خروج الطبيب السعودي عمر آل سليمان جراح الأنف إلى سويسرا وعدم عمله داخل المملكة.
وأعرب الدكتور أنمار وفقا لـ”سبق” عن فخره بالدكتور عمر والذي يعد من طلاب الجامعة الأوائل بالدفعة السابعة.
وأكد أنه لم يذهب للعمل كما تردد؛ بل أخذ تدريب زمالة البورد السعودي، في مدينة الملك عبدالله الطبية وذهب للخارج لأداء التخصص الدقيق في سويسرا وليس للعمل فيها، مؤكدا أنه سيعود للعمل في وطنه قريباً.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ خليفة آل ثاني، أحد أبناء العائلة الحاكمة بدولة قطر، وهو يشيد بالجراح السعودي الدكتور عمر آل سليمان بعد أن رشحه مستشفى كأفضل جراح لعمليات الأنف بسويسرا، الأمر الذي دفع المتابعين للتساؤل عن سر ذهابه لخارج المملكة التي تعتبر في أمسّ الحاجة لكوادرها الطبية.
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