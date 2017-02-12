قالت مصادر إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيبدأ زيارة إلى كل من الصين، واليابان، وماليزيا، ضمن جولة آسيوية تبدأ خلال الأسابيع القادمة، وتشمل كذلك إندونيسيا، والمالديف.
وذكرت بحسب “الجزيرة” أن جولة خادم الحرمين المرتقبة تأتي في إطار سعي المملكة إلى تنويع شراكتها الاستراتيجية مع دول شرق آسيا، حيث ينتظر أن يكون لهذه الجولة دور محوري ومؤثر في مسار علاقات المملكة مع تلك الدول في مختلف المجالات.
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