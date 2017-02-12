نفذت وزارة الداخلية، اليوم “الأحد” بمحافظة الطائف، حكم القتل قصاصاً في مواطن سعودي قتل آخر بإطلاق عدة طلقات عليه من بندقية.
وأوضح بيان الوزارة أن المدعو/ ضيف الله بن علي بن محمد الغريبي أقدم على قتل عابد بن عبد رب النبي الغريبي، حيث أُلقي القبض على الجاني، وتم التحقيق معه ووًجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة القتل، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.
وأفاد البيان أنه تم تأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القاصرين، ثم ثبت بلوغهم وطالبوا مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيّد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ الحكم اليوم في محافظة الطائف.وفق “أخبار 24”.
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