قالت مصادر مطلعة، إن المحاكم الإدارية بديوان المظالم، فصلت في أكثر من 100 ألف دعوى قضائية خلال العام الماضي.
وأوضحت المصادر، أن عدد القضايا الإدارية التي نظرتها المحاكم والمقدمة من مواطنين أو موظفين ضد إدارات حكومية أو موظفين حكوميين بلغت نحو 79613 قضية خلال العام المنصرم، فيما استقبلت محاكم الاستئناف الإدارية 23281 قضية لشكاوى مماثلة خلال تلك الفترة.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان المظالم هو المعني بتحقيق العدالة لكل من لديه قضية ضد أي جهة حكومية.وفق “أخبار 24”.
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