عقدت المحكمة الجزائية بمدينة أبها الخميس الماضي أولى جلساتها لمحاكمة 8 متهمين في قضية سقوط مظلة ثانوية بنات الريش التي راح ضحيتها طالبة تدعى فاطمة إبراهيم عواض وأصيبت 27 أخريات، بحضور المدعي والد الفتاة المتوفاة.
وشهدت الجلسة، وفقاً لـ”المدينة”، إجراءات تمهيدية استمع فيها القاضي لمطالب والد الطالبة والمطالب بالحق العام، والتأكد من حضور جميع أطراف القضية، ثم رفعت الجلسة وحددت لها جلسة جديدة الأربعاء القادم.
وحضر الجلسة جميع المتهمين في القضية وهم مديرا شؤون المباني والصيانة السابقان بتعليم محايل المسجونان على ذمة القضية، والمقاول وأحد المهندسين من جنسية عربية، بالإضافة لحضور مدير تعليم محايل السابق هاشم الحياني وقائدة المدرسة التي شهدت الحادثة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد وجهت تهمة القتل شبه العمد بنسب متفاوتة في المسؤولية للمتهمين، في الحادثة التي حدثت قبل اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وأدت لوفاة الطالبة المذكورة وإصابة 27 من زميلاتها.
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