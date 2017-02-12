كشفت مصادر بمركز المعلومات الوطني أنه تم تسجيل 58 مليون شريحة خلال الحملة التي أطلقتها هيئة الاتصالات مؤخراً لتبصيم جميع مشتركي الشركات المشغلة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ “مكة”، أنه تم اكتشاف محاولة تحايل في توثيق بصمات عملاء إحدى الشركات، وذلك بعد إجراء عمليات مراجعة أظهرت عدم تطابق البصمات الموثقة لدى الشركة مع بصمات بعض العملاء، ما دفع المركز للطلب من الشركة إعادة تبصيم كل المشتركين الذين لم تكن بصماتهم متطابقة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت في يناير 2016 حملة لإلزام جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث استمرت الحملة حتى الـ20 من يوليو بدأت بعدها في فصل الخدمة عن الشرائح غير الموثقة.
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