أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن من خلال تصريح خص به القنوات الرياضية السعودية، أن محامي النادي أبلغه أن الاسبوع القادم سيصدر حكم النقاط المحسومة بسبب قضية اللاعب الارجنتيني مانسو.
وتناقلت جماهير الاتحاد خبر المحامي الذي بث عبر قنوات الرياضية السعودية متمنيين عودة النقاط الثلاث والعودة للمركز الثاني الذي يحكم عليه الاهلي بفارق نقطتين حتى الان.
وفي حال استعاد الاتحاد نقاطه ، فأنه سيصعد للمركز الثاني برصيد 41 نقطة خلف الهلال متصدر الدوري برصيد 44 نقطة، ويصبح الفارق بين العميد والزعيم 3 نقاط.وفق “النادى”.
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