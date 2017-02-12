اعترف حارس مرمى فريق الانحاد فواز القرني بتمثيله على الحكم في لقاء فريقه ونظيره التعاون وذلك في اللقاء التلفزيوني بعد المباراة مباشرة وقال: تظاهرت أمام الحكم أن محمد أبو سبعان احتك بي ليستفيد فريقي من النقص”.
وقد فشل الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي شكري الخنفوش الذي قاد لقاء التعاون والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة حيث ارتكب عدة أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة بدأها بإلغاء هدف صريح للإتحاد في الشوط الأول من قدم محمود كهربا وتغاضيه عن ضربة جزاء واضحة على التعاون وفي الشوط الثاني واصل الخنفوش إخفاقه واحتسب للإتحاد هدف غير شرعي بعد أن سجل فهد الأنصاري هدفا بيده ليختتم الخنفوش مسلسل إخفاقه بطرده للاعب التعاون محمد أبو سبعان عندما منحه الكرت الأصفر الأول الذي لا يستحقه بحجة أن أبو سبعان احتك مع حارس الاتحاد فواز القرني.وفق “الرياض”.
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