توعد البرازيلي هيلو أنجوس، مدرب فريق القادسية، بإلحاق هزيمة ثانية بفريق الأهلي في المباراة التي ستجمعهما غداً الإثنين بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تمكن فريقه من هز شباك الأهلي برباعية الخميس الماضي ضمن مباريات الدوري.
وقال أنجوس، وفقاً لصحيفة “الرياض”، إنه من المستحيل أن يهزم لاعبوه فريقاً بأربعة أهداف، ثم يخسرون أمامه بسهولة بعد 3 أيام، مشدداً على احترامه لفريق الأهلي، في الوقت الذي أكد فيه ثقته في لاعبيه وإمكاناتهم.
وأضاف أن مَن يعتبر فوزهم على الأهلي مفاجأة، فإنه يذكره بفوزهم على النصر وتعادلهم مع الهلال، لافتاً إلى أن تصريحات مدرب الأهلي بأن الأمور غداً ستكون مختلفة عن المباراة السابقة، لا تعدو كونها محاولة منه لرفع معنويات فريقه.
واختتم مدرب القادسية حديثه بالقول: “سنكرر فوزنا على الأهلي، وبعد ذلك سأدعو الصحفيين لالتقاط سيلفي معهم بمناسبة الفوز”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج