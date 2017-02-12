ذكر مدير عام مشروع قطار الحرمين الدكتور بسام غلمان أن التشغيل التجريبي للقطار لن يكون قبل نهاية ديسمبر 2017.
وأضاف غلمان وفقا لـ”عكاظ”، خلال لقاء عقد في مقر المشروع خصصته وزارة الحج والعمرة للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أنه تم تأجيل تشغيل محطة مطار الملك عبدالعزيز لحين الانتهاء من المطار الجديد نهاية 2018.
يذكر أن مدير مشروع قطار الحرمين الدكتور بسام غلمان قد صرح في ديسمبر الماضي أن التشغيل التدريجي للقطار سيبدأ منتصف عام 2017، وأن التشغيل الكامل سيكون في نهاية 2017.
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