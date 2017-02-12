ذكرت مصادر أن المحكمة الجزئية في المدينة المنورة أصدرت أحكاماً بالسجن والجلد على 7 أشخاص؛ لاتهامهم بالمشاركة في حفل ماجن حضره 100 شابٍ ارتدوا خلاله ملابس فاضحة وشبه عارية، وتناولوا المواد المخدرة والمسكرة.
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “مكة”، أن المتهمين قبض عليهم في استراحة خلال حضورهم حفلاً ماجناً نظمه شباب تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 35 عاماً، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية داهمت موقع الحفل عقب ورود بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبيّنت أن الأحكام الصادرة شملت السجن شهراً لأحد المتهمين وجلده 130 جلدة مع منعه من السفر عامين، وجلد متهمين آخرين 50 جلدة، وجلد الرابع 130 جلدة، إضافة إلى جلد المتهم الخامس 80 جلدة مع منعه من السفر عامين، وجلد المتهم السادس 90 جلدة، وجلد المتهم السابع الوافد 50 جلدة وترحيله لبلاده.
ولفتت المصادر إلى أن المشاركين في الحفل تمكنوا من الهرب عبر القفز من فوق سور الاستراحة، فيما سقط 7 منهم فقط في قبضة الأجهزة الأمنية.
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