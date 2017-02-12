أصدر قاضٍ في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، حكماً بنقل ولاية فتاة من عمها إلى القاضي، بعدما رفعت الفتاة دعوى عضل تشكو فيها من رفض عمها تزويجها بعد وفاة والدها.
وكشف مصدر، طبقاً لصحيفة “الوطن”، عن أن فتاة عشرينية ادّعت أن عمها الذي أصبح وليها بعد وفاة والدها يرفض تزويجها، ويرفض الخطّاب الذين يتقدمون لها دون سبب مقنع، مشيرة إلى أن رجلاً يكبرها تقدم لخطبتها ورفضه عمها رغم أنها موافقة عليه، ما جعلها ترفع دعوى عضل ضده وتطالب بإسقاط الولاية عنه.
وأوضح المصدر أن القاضي استفسر من عم الفتاة عن أسباب الرفض، فأجاب العم بأن العريس لا يناسبها؛ حيث إن عمره 65 عاماً ومتزوج من 3 نساء أخريات بخلاف مَن طلقهن، وأن والدتها وجميع أعمامها يرفضونه وهو أعلم بمصلحتها.
وأضاف أن المحامية موكلة الفتاة أكدت أمام المحكمة أن ما ذكره عم موكلتها عن العريس غير صحيح، لتطلب المحكمة منها إحضار البيّنة، فقدمت في الجلسة التالية 4 شهود أكدوا أمام المحكمة أن العريس ذو أخلاق وسمعة حسنة، ليحكم القاضي بنقل ولاية الفتاة من عمها إلى المحكمة، ويصدر صكاً شرعياً يسمح لها بعقد قرانها عن طريق القاضي.
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