رصدت كاميرا مراقبة تعرض سيارة أحد المواطنين لمحاولة سرقة فاشلة من قِبل لص، أثناء توقفها في إحدى محطات الوقود بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية.
وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، تجول لص حول سيارة متوقفة داخل محطة الوقود عقب نزول صاحبها، مترصداً نظرات الموجودين بالمحطة إليه، في محاولة منه لانتهاز أية فرصة لسرقتها.
وحاول اللص خلال مروره بالقرب من السيارة فتح بابها، لكنه لم يتمكن من ذلك؛ ليضطر إلى مغادرة المكان سريعاً خشية افتضاح أمره.
وفق “أخبار 24”.
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