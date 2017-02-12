علقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر مجموعة من المعتمرين، وهم يؤدون طقوساً غريبة أثناء طوافهم بالكعبة المشرفة، عن طريق تحريك رؤوسهم وإصدار أصوات بشكل جماعي.
وأكد نائب رئيس هيئة المستشارين بالرئاسة الدكتور يوسف الوابل، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن مقطع الفيديو مرصود من قِبل الإدارة المختصة وتم التعامل معه في حينه بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيراً إلى وجود إدارات متخصصة في التوجيه والإرشاد لمثل هذه الحالات.
وأهاب الوابل بالمعتمرين وقاصدي البيت الحرام بالتعاون مع موظفي الرئاسة والابتعاد عن المخالفات الشرعية، مشدداً على أن الرئاسة لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
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