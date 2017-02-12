سطا لص مجهول على سوق الهرم التجاري في شارع العليا العام صباح أمس (السبت)، ما تسبب في إصابة فردين من العاملين بالسوق، بعدما أطلق عليهما النار واستولى على 28 ألف ريال.
وأوضحت مصادر أن الحادثة وقعت في الساعة العاشرة من صباح أمس، بعدما اشتبك اللص الذي ظهر مرتدياً ملابس نسائية ونقابا، مع فردين من العاملين في السوق ، وأصابهما بإطلاق النار في أقدامهما.
وأضافت المصادر بحسب “عين اليوم” أن المصابين من الجنسية اليمنية؛ حيث رفضا في البداية الموافقة على إفراغ محتويات صناديق المحاسبة، لكن بعد إطلاق النار عليهما توجّه الجاني لسرقة المبالغ المالية التي تم تحصيلها لمبيعات ساعتين فقط من فتح المحل؛ حيث بلغت 28 ألف ريال سعودي.
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