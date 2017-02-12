وصلت المصرية إيمان عبدالعاطي، أسمن امرأة في العالم، اليوم (السبت)، إلى مطار مومباي الدولي بالهند لتلقي العلاج من السمنة، والذي سيشمل عملية جراحية في مستشفى هناك.
وأظهر مقطع فيديو نقلَ إيمان، 36 سنة، من المطار إلى مستشفى “سيفي” عن طريق رافعة، وشاحنة بضائع معدلة، حتى وصلت إلى المستشفى بسلام، استعدادًا لبدء العلاج.
وستقيم المريضة، والتي يعد خروجها هذا هو الأول لها منذ 25 سنة، في مبنى صغير مجهز، بحيث يمكن للرافعة حملها ووضعها على سريرها، حيث تقضي هناك بضعة أشهر على الأقل لعلاجها من السمنة.
يذكر أن شركة “مصر للطيران” نقلت إيمان والتي يصل وزنها إلى 500 كيلو جرام، على متن طائرة شحن خاصة، من مطار برج العرب بالإسكندرية، نظراً لتعذر نقلها على رحلات الركاب لصعوبة دخولها من باب الطائرة.
وفق “أخبار 24”.
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