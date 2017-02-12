حملت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” المرور مسؤولية الزحام الذي شهدته الطرق المؤدية للمهرجان يوم أمس الجمعة واليوم، مشيرة إلى أن مسؤولية الجهة المنظمة للمهرجان تكون داخل محيطه، فيما دعا المرور الراغبين في زيارة المهرجان إلى استغلال أوقات منتصف الأسبوع.
وقال قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية وأمن المهرجان اللواء عبدالرحمن الزامل في بيانٍ مساء اليوم (السبت) تعقيباً على ما حدث إن وزارة الحرس الوطني الجهة المنظمة لمهرجان الجنادرية مسؤولة عن تنظيم الأمور المتعلقة داخل محيط المهرجان حيث يعملون على توفير كافة السبل لضمان سلامة الزوار من خلال العديد من اللجان التي تتولى ادارة العملية التنظيمية بكل كفاءة واقتدار.
وأوضح الزامل أنه رغم العدد الكبير للزوار يوم أمس فإنه تم استيعابهم داخل أروقة المهرجان بكل سلاسة، مشيراً إلى أن الازدحام والاختناق المروري الذي حدث أمس الجمعة كان في الطرق المؤدية إلى قرية الجنادرية، وهذه الطرق هي من مسؤولية المرور ولم يكن داخل المحيط الذي تقام فيه فعاليات المهرجان.وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن مسؤولية المهرجان المباشرة تتمثل فيما يدور داخل المهرجان في الوقت الذي يحرص فيه على راحة وسلامة الجميع، لافتاً الى أنه تحدث مع وزير النقل سليمان الحمدان بخصوص معاناة زوار مهرجان في عدم القدرة على الوصول إلى قرية الجنادرية بسهولة لضيق الطرق، مشيراً إلى أنه وصف زحام الأمس بالحالة الاستثنائية في ظل توافد أعداد كبيرة استغلت إجازة نهاية الأسبوع واعتدال الأجواء.
يذكر أن إدارة المرور أوضحت اليوم في تنبيهات أصدرتها للزائرين بخصوص الزحام، بأن امتلاء مواقف المركبات بالكامل لمهرجان الجنادرية أدى إلى تعثر حركة الدخول والخروج منه وإليه، داعية الزائرين الى استغلال أوقات منتصف الأسبوع لزيارة المهرجان.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج