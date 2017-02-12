عرضت قناة العربية مقاطع فيديو وصوراً، تم تفريغها من كاميرا لأحد عناصر ميليشيات الحوثي، كان قد قتل في مديرية ميدي على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.
وأظهرت المقاطع المصورة أحد عناصر الحوثي مقتولاً على يد قوات الجيش اليمني، وتجنيد الميليشيات للأطفال، ومواد فيلمية أخرى تستخدم في تضليل الرأي العام.
وأبانت تصوير مشاهد داخل اليمن زاعمين أنها في جازان السعودية، كما أوضحت طرق إخفاء الآليات العسكرية التابعة لهم، وكيف يصورون خطابات التحفيز لعناصرهم، والذي بدأ أن الحديث خلالها يتم عن طريق التلقين.
وفق “أخبار 24”.
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