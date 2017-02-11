كشف المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان عن مخالفة الأفراد في حال عبورهم أماكن غير مخصصة للمشاة بغرامة مالية تصل إلى 150 ريالا كحد أعلى.
وأوضح أن غرامة عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم هي 100 ريال كحد أدنى و150 ريالا كحد أعلى لأنها تعد مخالفة من الفئة الرابعة، حسب نظام المديرية العامة للمرور.
وأضاف العقيد الربيعان وفقاً لـ “الوطن” أن حالات الدهس لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم تتراوح نسب الخطأ فيها حسب الزمان والمكان، إذ ترتفع نسبة الخطأ وتقل أحيانا حسبما يحدده رجل المرور المباشر للحالة، بعد اطلاعه على حيثيات الحالة ومحيط المكان ووقت وقوع الحادث.
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